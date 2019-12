Botschafter von Elfenbeinküste fordert einen verstärkten Handel mit dem Iran

Er betonte die Notwendigkeit, die iranischen Exporteure in afrikanischen Ländern, insbesondere in Elfenbeinküste, in unterschiedliche Bereiche zu intensivieren.



Seit 2004 findet jährlich eine Sitzung der Gemischten Regierungskommission für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Iran und Elfenbeinküste statt.



Er äußerte die Hoffnung, dass die guten politischen Beziehungen zwischen Teheran und Yamoussoukro zu einer weiteren wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern führen werden.