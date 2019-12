Irans Parlamentspräsident reist in die Türkei

Teheran (IRNA) - Der iranische Parlamentspräsident reiste am Samstag an der Spitze einer hochrangigen parlamentischen Delegation in die Türkei, um an der 12. Generalversammlung der asiatischen Parlamente (APA) teilzunehmen.

Die 11. Generalversammlung der asiatischen Parlamente (APA) zum Thema "Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstands in Asien" wurde im vergangenen Jahr in der türkischen Stadt Istanbul abgehalten.