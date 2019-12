Dieser Film nimmt an den 3 internationalen Filmfestivals, darunter das internationale Filmfestival von Kerala in Indien, Chennai International Filmfestival in Indien und Hainan Island Filmfestival in China, teil.

Irans Film „The Warden“ wurde zuvor am 60. Internationalen Filmfestival von Thessaloniki (TIFF) in Griechenland gezeigt.

Der Film „The Warden“ erzählt die Geschichte eines iranischen Gefängniswächters, der in den 1960er Jahren Häftlinge in ein neues Gebäude verlegen soll.