Teheran (IRNA) – Die 5 iranischen Gewichtheber werden am Wrestling Cup 2019 in Katar, der als Qualifikation für die olympischen Spiele 2020 in Tokio gilt, teilnehmen.

Ali Miri, Ayoub Mousavi und Kiyanoush Rostami in der Männer-Abteilung und Parisa Jahanfekriyan und Elham Hosseini in der Frauen-Abteilung nehmen an diesen Wettbewerben teil. Diese Wettbewerbe finden vom 19. bis 24. Dezember 2019 in der Stadt Doha, Katar, statt.