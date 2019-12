Der Hohe Rat Irans reagiert auf Bericht des UN-hohen Kommissars für Menschenrechte

In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass das, was der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte über die jüngsten Unruhen im Iran zum Ausdruck gebracht hat, in Bezug auf Unglaubwürdigkeit bedauerlich und mit falschen Anschuldigungen und unrichtigen Informationen kontaminiert ist.

Der Kommissar warf iranischen Beamten vor, im Umgang mit den Unruhen nicht transparent zu sein, während die Justiz-, Sicherheits- und Medienbehörden des Landes seit Beginn der jüngsten Vorfälle die umfangreichsten Informationen offenlegten, und die Genauigkeit des Landes im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien und den USA sehr hoch ist, heißt es in der Erklärung.

"Die Unzufriedenheit der Menschen mit bestimmten Regierungsstrategien ist kein unerwartetes Problem, insbesondere in der Islamischen Republik Iran, die die wichtigste Demokratie in Westasien ist und unter den einseitigen Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten das Ziel des umfassendsten wirtschaftlichen Terrorismus war", heißt es in dieser Erklärung.

Diese Erklärung lautet, dass der Einsatz von Dutzenden von Terroristen zur Zerstörung der sensiblen Netzwerke des Lebens der Menschen und das barbarische Massaker an unschuldigen Menschen wie dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen unbemerkt bleiben.

Diese Erklärung empfiehlt dem UN-Hohen Kommissar für Menschenrechte:

1. Führen Sie umfangreiche und unparteiische Untersuchungen durch, um den Menschen auf der Welt terroristische Netzwerke vorzustellen und das verlorene Vertrauen der Öffentlichkeit in diese wichtige internationale Institution wiederherzustellen.

2. Klären Sie die Rolle der USA und ihrer europäischen und zionistischen Verbündeten bei den Unruhen und dem Blutvergießen in der Region, um zu verhindern, dass die hegemonialen Weltmächte ein "neues Daesh" schaffen.

3. Nach der Verfassung der Islamischen Republik Iran ist die Organisation von Nichtwaffensammlungen das gesetzliche Recht der Nation und es gibt klare Unterschiede zwischen friedlichen Demonstrationen und terroristischen Handlungen, Chaos und Unsicherheit.

Schließlich heißt es in der Erklärung, dass bei den jüngsten Unruhen im Land aufgrund des Anstiegs der Benzinpreise keine Personen wegen friedlicher Demonstrationen oder Massenprotesten inhaftiert worden sind und nur Rechtsverletzer der Nation der rechtlichen Reaktion der Justiz ausgesetzt waren. Der Oberste Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, forderte zuvor die iranischen Beamten auf, denjenigen, die der Beteiligung an den jüngsten Unruhen über Benzinpreiserhöhungen verdächtigt werden, „islamisches Mitgefühl“ zu erweisen.