Menschenrechtsklage des EU-Außenpolitikers stützt sich auf falsche und voreingenommene Informationen

Der Sprecher des Außenministeriums, Abbas Mousavi, sagte am Dienstag, dass die Islamische Republik „jegliche instrumentelle und politische Anwendung der Menschenrechte gegen unabhängige Länder“ ablehnt.



Die Achtung der Menschenrechte sei ein Prinzip und eine Notwendigkeit der nationalen Sicherheit für die Islamische Republik als demokratisches System.



„Die Leistung des Iran in den letzten vier Jahrzehnten zeigt deutlich, wie ernst es unserem Land ist, die Menschenrechte zu fördern und die Rechte der Menschen zu schützen, und dass Versammlungen zu den anerkannten Rechten der Menschen in der Islamischen Republik gehören“, sagte er.



Die iranische Regierung hat am 15. November die Erhöhung des Benzinpreises erklärt, die zu Protesten in verschiedenen Städten des Landes führte, aber unter Ausnutzung der Umstände kam es zu heftigen Ausschreitungen, die unter anderem öffentliches Eigentum zerstörten, Banken und Tankstellen in Brand setzten.



In einer Erklärung am Sonntag bedauerte Borrell die iranischen Sicherheitskräfte für eine unverhältnismäßige Reaktion auf die Demonstrationen.



An anderer Stelle in seinen Ausführungen erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums auch, dass es nicht akzeptabel sei, das Recht der Menschen auf Protest auszunutzen, um Angriffe zu starten und Vandalismus zu begehen, und dass dies auch in Europa nicht toleriert werde.



Mousavi fügte hinzu, dass die Islamische Republik entschlossen sei, verschiedene Aspekte der jüngsten Vorfälle im Land zu untersuchen. „Auf jeden Fall werden Maßnahmen ergriffen, um diejenigen, die bei den Demonstrationen verletzt wurden, auf die gleiche Weise zu entschädigen, wie notwendige rechtliche Schritte gegen die bewaffneten Randalierer von Volkseigentum eingeleitet werden.“



„Wir fordern die Europäische Union auf, die Verletzung der Menschenrechte in einigen [EU]-Mitgliedstaaten oder in ihren verbündeten Staaten ernsthaft zu beachten, und ihre Verpflichtungen aus JCPOA [dem Nuklearabkommen] und gegenüber der Verletzung der Rechte von mehr als 80 Millionen iranischen Bürgern aufgrund der unmenschlichen und einseitigen Sanktionen der USA zu erfüllen“, sagte der iranische Sprecher.