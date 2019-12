Irans Kurzfilm auf dem Weg zum Sundance Film Festival 2020

Bei „Exam“ handelt es sich um ein junges Mädchen, das sich bereit erklärt, am Tag einer wichtigen Prüfung in der Schule eine Packung Kokain abzugeben.

Dieser Film hat zuvor an verschiedenen Filmfestivals teilgenommen und erhielt im November den Grand Jury Award beim American Film Institute- AFI Film Festival.

Iranischer Kurzfilm „Exam“ wurde auch bei den Filmfestivals El Gouna Film Festival in Ägypten, Zinebi Internationales Festival für Dokumentar- und Kurzfilm, whistler internationale Filmfestival in Kanada, Kurzfilmfestival in Teheran und Aphrodite Filmfestival in Italien mit dem Preis ausgezeichnet.

Das größte unabhängige Filmfestival in den Vereinigten Staaten findet vom 23. Januar bis 2. Februar statt.