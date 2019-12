China lehnt illegale Sanktionen gegen den Iran ab

Er kündigte am Dienstag die Stärkung des politischen Vertrauens zwischen dem Iran und China an und wies auf ein Treffen der Präsidenten beider Länder am Rande eines Treffens der Generalversammlung der Vereinten Nationen hin.

"Die bilateralen strategischen Beziehungen zwischen dem Iran und China haben ein neues Kapitel aufgeschlagen", sagte er bei einem Treffen zur Überprüfung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Er nannte JCPOA ein wichtiges multilaterales Abkommen, das durch Verhandlungen zwischen den Weltmächten zustande gekommem ist.

"Die Aufrechterhaltung eines Atomabkommens bedeutet die Wahrung des Multilateralismus und der internationalen Ordnung im Einklang mit den Weltgesetzen", fügte er hinzu.

Der chinesische Diplomat forderte die JCPOA-Teilnehmer auf, die Sicherheit des Persischen Golfs wirksam zu gewährleisten, und stellte fest, dass ethnische, religiöse und geopolitische Unterschiede sowie die negative Rolle der Weltmächte in der Region zu Spannungen geführt haben.

Ihm zufolge erreichte der Handel zwischen dem Iran und China von 2016 bis 2017. 37 Milliarden US-Dollar, aber nachdem sich die Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen zurückgezogen und die Sanktionen wiederhergestellt hatten, traten ernsthafte Hindernisse für die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder auf.

"Trotz der Sanktionen setzt China die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran fort, aber das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern belief sich im vergangenen Jahr auf 35 Milliarden US-Dollar. In den letzten zehn Monaten belief es sich ebenfalls auf 20 Milliarden US-Dollar", stellte Chan Hua fest.