Zarif trifft seinen türkischen Amtskollegen in Istanbul

Bei diesem Treffen standen die Stärkung der bilateralen Beziehungen, die bedeutendsten regionalen und internationalen Fragen, darunter die Entwicklungen in Syrien, Irak und Afghanistaon auf der Tagesordnung.



Das erste „Heart of Asia – Istanbul Process“-Gipfeltreffen wurde 2011 in Anwesenheit der Außenminister aus 14 Ländern, darunter der Türkei, Afghanistan, Aserbaidschan, China, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Tadschikistan, Turkmenistan und den Vereinigten Arabischen Emirate, in Istanbul veranstaltet.