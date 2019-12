„Kiarostami and His Missing Cane“ auf dem Weg zum italienischen Filmfestival

Teheran (IRNA) – Iranischer Dokumentarfilm „Kiarostami and His Missing Cane“ von Mahmoudreza Sani wird am 9. internationalen IntimaLente-Filmfestival 2019 in Italien teilnehmen.

Der Film hatte zuvor am Eurasia International Monthly Film Festival in Russland und am Salto Independent Film Festival in Uruguay teilgenommen.