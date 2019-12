Borrell: JCPOA-Erhaltung ist eine kollektive Verantwortung

„JCPOA ist von entscheidender Bedeutung für die globale Sicherheit und die Nichtverbreitung von Kernwaffen“, twittere er am Samstag.



„Nach der Gemeinsamen Kommission unterstütze ich als Koordinator die Aufforderung zur vollständigen Umsetzung [des Atomabkommens] und Umkehrung des jüngsten negativen Trends“, fügte er hinzu.



Die 14. Sitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission wurde am Freitag im EU-Gebäude in Wien veranstaltet.