Taekwondo: Mehmandoust zum Welttrainer gewählt

Reza Mehmandoust ist wieder an der Weltspitze angekommen: In Moskau wurde der iranische Coach zum Welttrainer des Jahres gewählt. Für ihn ist dies bereits die zweite Auszeichnung bei der Wahl.



Mehmandoust ist Trainer der iranischen Taekwondo-Nationalmannschaft zwischen (1997-2014) und der aserbaidschanischen Nationalmannschaft seit 2014. Er gewann den Titel „world best Taekwondo head coach“ von World Taekwondo Federation (WTF) in den Jahren 2010, 2011 und 2016. Unter seiner Anleitung wurde die iranische Taekwondo-Nationalmannschaft 2011 Weltmeister.