Irans Rollstuhlbasketball-Team holt Bronze bei der Asienmeisterschaft

Am letzten Tag der Rollstuhl-Basketball-Meisterschaft besiegte Iran die japanische Mannschaft mit 66:55 und erhielt die Bronze des Wettbewerbs. Zuvor gewannen die Iraner Teams aus China, Thailand und Südkorea und verloren gegen Japan und Australien.



Am Donnerstag qualifizierte sich Iran für das Paralympische Turnier in Tokio 2020 und stand unter den vier besten Mannschaften des Wettbewerbs.