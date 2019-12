Araghchi und Rafael Grossi diskutieren über bilaterale Beziehungen

Das Treffen fand nach dem 14. Treffen der gemeinsamen JCPOA-Kommission in Wien statt.



Rafael Mariano Grossi, der zum neuen Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ernannt wurde, sagte Reportern am letzten Dienstag, er erwarte, in naher Zukunft selbst in den Iran zu reisen, um sich dort mit führenden Politikern zu treffen.



Er fügte hinzu, er werde bei der Inspektion der iranischen Nuklearanlagen einen „harten und fairen“ Ansatz verfolgen.