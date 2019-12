Iran wird sein Recht, Öl zu produzieren und zu exportieren, niemals aufgeben

In einem Gespräch mit Journalisten im Rahmen der 177. OPEC-Konferenz fügte der iranische Diplomat hinzu, dass die Reduzierung der Quote diejenigen Länder einbeziehen sollte, die ihre Produktion in der gegenwärtigen Situation gesteigert haben.



Der OPEC-Gipfel fand am Donnerstagabend unter Beteiligung der Minister der 14 Mitgliedstaaten statt, um zu entscheiden, ob die Reduzierung der Ölförderung ausgeweitet werden soll, um die Preisstabilität dieses strategischen Produkts im nächsten Jahr zu gewährleisten.



OPEC-Mitglieder und Nicht-OPEC-Erzeuger- und -Exportländer (OPEC Plus) einigten sich Anfang dieses Jahres darauf, ihre Gesamtproduktion um 1,2 Mio. bpd zu reduzieren, um den Markt auszugleichen und den Preis für schwarzes Gold zu erhöhen.