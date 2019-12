E3-Brief über iranische Raketen zielt darauf ab, ihre „miserable Inkompetenz“ zu verbergen

Zarif twitterte am Donnerstag: „Der letzte E3-Brief an UN-Chef über die iranischen Raketen ist eine verzweifelte Lüge, um ihre miserable Inkompetenz bei der ‚minimalen‘ Erfüllung ihrer eigenen JCPOA-Verpflichtungen zu vertuschen“.



Nachdem die europäischen Unterzeichner des Abkommens ihre Verpflichtungen gegenüber dem Iran im Rahmen des Atomabkommens nicht eingehalten hatten, schrieben sie einen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres, und beschuldigten Teheran, „atomwaffenfähige ballistische Raketen“ zu besitzen und behaupten, die jüngsten Raketenaktivitäten des Landes stehen im Widerspruch zu einer UN-Resolution, die das Abkommen befürwortete.



In einem weiteren Teil seines Tweets kritisierte Zarif die drei europäischen Länder, weil sie dem US-Druck auf den Iran nachgegeben. „Wenn E3 ein bisschen globale Glaubwürdigkeit will, soll sie ihre Souveränität und ihre Befugnisse ausüben, anstatt sich der amerikanischen Machtdemonstration zu beugen.“