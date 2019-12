Teheran kennt keine Grenzen für die Entwicklung der Beziehungen zu Bischkek

Teheran und Bischkek haben ein enormes Potenzial für die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit, sagte er bei einem Treffen mit dem kirgisischen Minister für Wirtschaft und Verkehr am Mittwochabend.



Iranischer Diplomat brachte seine Zufriedenheit über den Erfolg einer gemeinsamen Kommission zur iranisch-kirgisischen Wirtschaftskooperation zum Ausdruck und äußerte die Hoffnung auf einen Roten Faden für die Entwicklung bilateraler Beziehungen.



Er schlug vor, bei Handelsgeschäften zwischen dem Iran und Kirgisistan nationale Währungen zu verwenden, um den gegenseitigen wirtschaftlichen Austausch zu fördern.



Jahangiri wies auf die „großen technischen und technischen Fähigkeiten“ des Iran hin und sagte, das Land sei bereit, Projekte für den Bau von Straßen, Dämmen und großen Industriefabriken in Kirgisistan durchzuführen.



Beishenov seinerseits dankte dem Iran für seine Unterstützung beim Bau eines Sportkomplexes in Kirgisistan und hob die Rolle und Mitgliedschaft des Iran in der Eurasischen Wirtschaftsunion hervor.



Der Beamte äußerte die Hoffnung, dass die beiden Länder die Möglichkeiten ausloten können, um ihre bereits zufriedenstellenden Beziehungen zu vertiefen.