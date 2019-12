Genetik: Enorme Fortschritte Irans

„Im vergangenen Jahr stammten 75% der Einnahmen aus dem Export von biotechnologischen Arzneimitteln, was sowohl der Wirtschaft des Landes als auch seiner wissenschaftlichen Entwicklung zugute kommen könnte“, sagte Mahmoud Tavallai auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, dem 4. Dezember, am Ende des 4. Internationalen Kongresses und der 16. Nationalen Konferenz für Genetische Wissenschaften, die an der Tarbiyat-e Modarres Universität in Teheran stattfand.



Die genannten Kongresse finden vom 15. bis 17. April 2020 in Teheran unter Beteiligung iranischer und ausländischer Forscher statt.