Irans Ölminister trifft OPEC-Generalsekretär

Teheran (IRNA) - Der iranische Ölminister Bijan Zangane traf am Donnerstagmorgen am Rande des Gipfeltreffens der Organisation der Erdölexportländer (OPEC) in Wien mit Mohamed Barkindo, dem OPEC-Generalsekretär, und Manuel Quevedo, dem Vorsitzenden des OPEC-Gipfels, zusammen.

Das Treffen begann vor einigen Minuten, und es wird erwartet, dass die Parteien sich über die Entwicklungen auf dem Ölmarkt beraten.



Seit gestern sind Öl- und Energieminister aus Öl exportierenden Ländern in Wien eingetroffen. Letzte Nacht trafen sich die Ölminister von Saudi-Arabien, Kuwait und Irak mit dem OPEC-Generalsekretär.



In einem Gespräch mit Journalisten am Rande eines Treffens mit dem OPEC-Generalsekretär und Vorsitzenden des OPEC-Gipfels sagte Zangane, er werde nach Verhandlungen mit seinen Kollegen seine Meinung zur Reduzierung der Ölproduktion bekannt geben.