Iran unterstützt OPEC-Entscheidung zu Produktionskürzungen

Die OPEC und Nicht-OPEC-Länder, die sich bereits darauf geeinigt haben, die Produktion bis März 2020 um 1,2 Mio. b/d (ca. 1,2% der Tagesproduktion) zu reduzieren, werden ein Treffen in Wien abhalten, um über die Produktionskürzungen zu entscheiden. Der iranische Ölminister Bijan Zangeneh wird auch an diesem Treffen teilnehmen.



Eine Produktionssteigerung der Nicht-OPEC-Ölproduzenten, einschließlich der USA, Brasiliens und Norwegens, könnte im kommenden Jahr zu einem Überangebot an Ölmärkten führen.