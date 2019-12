Kazem Motamed Nejad - weltberühmter Kommunikationswissenschafter

Teheran (IRNA) - Kazem Motamed Nejad war eine herausragende iranische Persönlichkeit, der in den letzten 50 Jahren international und national eine wichtige Rolle in den Bereichen Kommunikation, Journalismus, Recht und Ethik spielte und in den globalen wissenschaftlichen und kulturellen Kreisen und Zentren besondere Glaubwürdigkeit erlangte.

Motamed Nejad war ein Professor, der nicht nur aktiv am Aufbau der Fakultät für Soziale Kommunikationswissenschaften mitwirkte, sondern auch verschiedene Master- und Promotionskurse einrichtete, um die multilaterale Entwicklung des Kommunikationswissens im Iran voranzutreiben. Er verstarb am 5. Dezember 2013 nach langjähriger Bemühungen und wissenschaftlicher Beharrlichkeit. Einführung der Kommunikationswissenschaft im Iran



Motamed Nejad, eine prominente Persönlichkeit auf dem Gebiet der Kommunikationswissenschaften, war einer der ersten iranischen Studenten, der im Ausland studierte. Er wird im Iran Vater der Kommunikationswissenschaft genannt.



Der iranische Professor war zutiefst von der Informations- und Medienfreiheit überzeugt und schenkte den Rechten der Medien und den Unternehmensrechten der Arbeitnehmer, insbesondere im Bereich Justiz und nationale Kommunikationsentwicklung, besondere Aufmerksamkeit.

Mitglied der weltweiten wissenschaftlichen Vereinigungen



Motamed Nejad war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften auf der ganzen Welt, darunter die Internationale Vereinigung für das Studium der Massenkommunikation seit 1962, die Internationale Vereinigung für Weltraumrecht seit 1967, das Internationale Institut für Kommunikation und die Französische Vereinigung der Wissenschaften der Kommunikation und Information seit 1983.



Bücher



Zu seinen weltweit bekanntesten Werken zählen Bücher zum Presserecht, Kommunikationsrecht und Massenmedienrecht.



Internationale und regionale Konferenzen und Seminare



Seine auf zahlreichen internationalen und regionalen Konferenzen und Seminaren im Bereich der Kommunikationswissenschaften präsentierten Artikel sind aus wissenschaftlicher Sicht von großer Bedeutung. Als Experte wird Motamed Nejad in zahlreichen Dokumenten sowie Konferenzen und Seminaren zitiert und seine Artikel werden als Referenzen erwähnt.