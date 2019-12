6,7 Millionen Besucher kamen seit März in den Iran

Bei der Eröffnungszeremonie der Nationalen Konferenz für Ökotourismus, Kultur und Tourismusentwicklung in Mashhad erklärte Mojtaba Karimi am Mittwoch, dass die Erleichterung der Erteilung von Visa auf der Tagesordnung stehe des Ministeriums.



Er sagte, dass Verhandlungen mit anderen Ländern im Gange sind, um die Visa-Barrieren aufzuheben.



Die Erleichterung der Verfahren zur Erteilung von Visa führte zu einem Anstieg der Zahl der ausländischen Touristen, die ins Land kamen (von drei Millionen ausländischen Touristen im Jahr 2014 auf 7,73 ausländische Touristen Ende 2018).



Er fügte hinzu, dass die Erteilung elektronischer Visa beim Außenministerium seit 2016 begonnen habe und nun in kürzester Zeit erfolgt.