Zarif bewertet den Beitritt von sechs neuen europäischen Ländern zu INSTEX als positiv

Auf eine Frage nach der Unwirksamkeit der Sanktionen und die Versprechen der europäischen Länder antwortete er: "Wir erwarten nicht von einem Land, das behauptet, iranisches Atomabkommen zu unterstützen, eine Drogenfirma dazu bringt, den Verkauf einer seltenen Droge an den Iran zu verweigern".

In Bezug auf die von einem schwedischen Apotheker verhängten Sanktionen gegen Arzneimittel für iranische Patienten mit Epidermolysis bullosa (EB) erklärte Zarif, dass der Verband zur Behandlung von Kindern mit EB nicht von allen Ländern hergestellt werde. Das schwedische Unternehmen habe es an den Iran verkauft, jetzt aber weigere es sich aufgrund von US-Sanktionen, dieses Medikament zu verkaufen.

Zarif sagte zu den Schweden: "Der Beitritt von Schweden zur Handelsgesellschaft Instex ist ein positiver Schritt". Er erinnerte daran, wie die Amerikaner selbst behaupten, müssen Drogen nicht auf der Sanktionsliste stehen, weshalb sie sich nicht daran halten müssen.

Am Freitag kündigten sechs weitere Länder ihren Beitritt zur Handelsgesellschaft Instex an, die trotz US-Sanktionen Geschäfte mit dem Iran ermöglichen soll. Belgien, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und die Niederlande meldeten dies in einer gemeinsamen Erklärung.

.