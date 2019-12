Der Film "Driving Lessons" wurde vom 20. bis 26. September im Kino Arena Cinelounge Sunset in Los Angeles öffentlich gezeigt.

Zuvor erhielt der iranische Film „Driving Lessons“ eine Auszeichnung für den besten Kurzfilm, darunter „Golden Apricot“ in Armenien, „Topaz“ für Frauenfilme in den USA und „I will tell Festival“ in Großbritannien.

Die 92. Ausgabe der Veranstaltung findet am 9. Februar 2020 in den USA statt.