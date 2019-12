Österreich unterstützt Iran auf dem Weg zur wirtschaftlichen Entwicklung

Wien hilft dem Iran, die kritische Phase der einseitigen Sanktionen hinter sich zu lassen, fügte er hinzu.



Er sagte bei einem Treffen mit Wirtschaftsaktivisten der Provinz Alborz, dass die Situation in Alborz in Bezug auf die Leistung des produzierenden und exportierenden Sektors zufriedenstellend sei, was darauf hindeutet, dass der Iran Fortschritte bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Umsetzung der Widerstandswirtschaft gemacht habe, um die einseitigen Sanktionen der USA zu vereiteln.



Scholz fuhr fort, sein Besuch in der Provinz zielt darauf ab, mit Beamten der Provinzhandelskammer zu diskutieren.