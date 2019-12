Unruhen im Iran: 300 Teheraner im Gefängnis

Gholam Hossein Esmaeili bedankte sich beim iranischen Volk, die an den bitteren Demonstrationstagen trotz ihrer großen Sorge um die Verteuerung des Benzinpreises den Randalierern nicht gefolgt hatten.



Während der jüngsten Demonstrationen wurden zudem 100 Anführer und Hauptelemente der Unruhen verhaftet, die mehr als 100 Banken und mehrere Kaufhäuser in Brand gesetzt hatten.



Die Regierung in Teheran hatte den Benzinpreis um die Hälfte erhöht und den Treibstoff rationiert. Diese Entscheidung löste Demonstrationen in verschieden Städten des Landes aus. Einige Menschen im Iran waren besorgt, dass nach der Preiserhöhung andere Mittel teurer werden, aber die friedliche Demonstration führte durch Unterstützung des Auslands zu Randale.