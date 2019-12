Die Provinz Ghazvin exportiert Kunsthandwerke in 8 Länder der Welt

Der stellvertretende Leiter der Organization für Kulturerbe, Handwerk und Tourismus der Provinz, Meysam Hesari, erklärte in einem Gespräch mit IRNA am Dienstag, in diesem Jahr wurden mehr als 3 Tausend Kilogramm Kunsthandwerke dieser Provinz ins Ausland geliefert.

"Aserbaidschan, Italien, Deutschland, Griechenland, der Libanon, Syrien, Katar und der Irak zählen zu den Exportzielen für diese Kunsthandwerke, einschließlich Keramik, dekoriertes Glas, glasierte Keramik und Kelim", stellte er fest.