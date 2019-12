Das Klimagipfel 2019 begann am Montag in Anwesenheit von Tausenden von Umweltaktivisten in der Haputstadt von Spanien, Madrid.

Zu Beginn des Gipfels sprachen der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez und der UN-Generalsekretär, Antonio Guterres, über die Gefahren einer globalen Vernachlässigung der Umwelt und des Klimawandels und forderten die Teilnehmer auf, über eine Lösung für dieses Problem nachzudenken, bevor negative globale Konsequenzen eintreten.