Teheran (IRNA) - Der iranische Film „Night of the Full Moon“ von der iranischen Regisseurin Narges Abyar hat beim internationalen Tallinn Black Nights Filmfestival in Esland seine erste internationale Auszeichnung für den besten Film gewonnen.

Der Film "Night of the Full Moon" erreichte den ersten weltweitigen Auftritt bei diesem Festival. Der andere Film von Narges Abyar namens "Breath" gewann auch zuvor bei dem 20. internationalen Tallinn Filmfestival den Preis für die beste Regisseurin. Das internationale Tallinn Black Nights Filmfestival in Esland fand vom 15. November bis zum 1. Dezember statt.