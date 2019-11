Iran kümmert sich um die Sicherheit seiner 5.000 Schiffe und Tanker auf hoher See

Wegen der Bedrohungen von Piraten und Wirtschaftsterroristen an Seegrenzen wie Somalia und dem Golf von Aden sei die Anwesenheit von Seestreitkräften erforderlich, um Schäden an der iranischen Wirtschaft zu verhindern, sagte er am Freitag in Mashhad.

Admiral Sayyari fuhr fort, dass die iranische Armee und IRGC den Feinden und der globalen Arroganz im Kaspischen Meer, am Persischen Golf, im Omanmeer und im Nordindischen Ozean Angst gemacht haben.

Er sagte weiter, die maritime Sicherheit sei jetzt an 2.500 km Seegrenzen gewährleistet.



Ihm zufolge erfolgen derzeit 90% der Importe und Exporte auf dem Seeweg.