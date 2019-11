Das Gespräch wurde nach dem Angriff auf das iranische Konsulat in Nadschaf am Mittwoch geführt.



Am Mittwochabend drangen irakische Demonstranten in der Stadt Nadschaf in das iranische Konsulat ein und zündeten das Gebäude an.

Wie die irakische staatliche Nachrichtenagentur mitteilte, zielte der Angriff am Mittwoch darauf ab, "die historischen Beziehungen zwischen dem Irak und dem Iran zu beschädigen".