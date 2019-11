Iran will 1,5 chinesische Touristen anziehen

Ali Asghar Mounessan kündigte am Donnerstag an, als er in China ankam, er bemühe sich darum, die neuen Pläne des Iran zur Anziehung von Touristen aus diesem Land bekannt zu machen.

"China ist zu einem der Zielstaaten des iranischen Tourismus geworden", sagte Mounessan. "Angesichts der guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern sollten wir Anstrengungen unternehmen, um die Obergrenze für den Tourismus zwischen den beiden zu erhöhen."

Der Minister ist auf offizielle Einladung der chinesischen Regierung in China, um an einer internationalen Konferenz über alte Zivilisationen teilzunehmen.