Generalsekretär der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft besucht nächste Woche Iran

Nach den Planungen wurden die Kooperationen dieser Organisation und Iran in den letzten Monaten gestärkt.



Das Präferenzabkommen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) ist am 27. Oktober für 862 Produkte in Kraft getreten.



Nach Angaben des iranischen Zolls ist die Unterzeichnung des erwähnten Abkommens der Beginn einer Freihandels- und Geschäftsbeziehung mit Eurasien. Die Vorbereitungen für den Freihandel zwischen dem Iran und der Eurasischen Zone werden ein Jahr nach der Umsetzung dieses Handelsabkommens getroffen.