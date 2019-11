China bezeichnet die vollständige Umsetzung des JCPOA als einzigen Weg, die Spannungen abzubauen

Gang Shuang erklärte gegenüber Reportern in Peking: " China stand in direktem Kontakt mit anderen Parteien, das iranische Atomabkommen zu unterstützen und umzusetzen".

Er sagte weiter, in diesem Zusammenhang werde China an der Sitzung der gemeinsamen Kommission des iranischen Nuklearabkommens, die auf der Ebene der Leiter der politischen Angelegenheiten der Außenministeriums der Unterzeichnerländer am 6. Dezember in Wien stattfinden soll, teilnehmen.

"Chinesische Beamte haben zuvor erklärt, dass der Iran die wirtschaftlichen Vorteile des Atomabkommens nutzen muss, und kritisierten auch den einizigen US-Aussteig aus dem Atomabkommen", betonte Gang Shuang.

"Wir hoffen, dass dieses Treffen allen Parteien helfen wird, den politischen Konsens zur Unterstützung des JCPOA zu festigen", stellte er fest.

