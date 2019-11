Zusammenarbeit mit iranischen Unternehmen ist Priorität Syriens

Soheil Mohammad Abdollatif sagte auf einer Sitzung in der iranisch-syrischen Handelskammer, dass die unterzeichnete Vereinbarung des gemeinsamen Komitees der beiden Länder eine der praktischen Maßnahmen zur Stärkung der bilateralen Beziehungen sei. Er verwies weiter darauf, dass in Zukunft iranisch-syrische Unternehmen gegründet werden.



Ihm zufolge können sich die Iraner an unterschiedlichen Projekten in Syrien beteiligen.

Syrischer Beamter sagte weiter, dass die Gründung der gemeinsamen Bank der nächste Schritt der beiden Länder sei.