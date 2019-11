Poland Film Week im Iran veranstaltet

Teheran (IRNA) - Poland Film Week wird in drei iranischen Städten unter der Schirmherrschaft der Filmgruppe „Art and Experience“ und der polnischen Botschaft in Teheran stattfinden.

Die Veranstaltung, die vom 1. bis 7. Dezember in der Hauptstadt Teherans, Shiraz und Isfahan, stattfindet, umfasst sieben Filme vom zeitgenössischen polnischen Kino, wie Papusza unter der Regie von Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze usw.



Der berühmte polnische Filmemacher Kos-Krauze wird als besonderer Gast an der Veranstaltung teilnehmen und drei Filmworkshops leiten.