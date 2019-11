Iran gratuliert Bosnien und Herzegowina zum Nationalfeiertag

In Rohanis Brief heißt es: „Der Hintergrund der Beziehungen beider Länder zeigt die Entschlossenheit beider Seiten auf dem Weg zu einer umfassenden Entwicklung der Beziehungen“.



Er brachte zudem seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Beziehungen der beiden Länder in Zukunft weiter fortgesetzt und vertieft werden.



Am Ende wünschte Irans Staatschef seinem bosnischen Amtskollegen Gesundheit und Erfolg und den Menschen in Bosnien und Herzegowina Wohlstand und Glück.