Reporter von 22 ausländischen Medien reisten letzten Monat in den Iran

Nach Angaben dieser Erklärung, die am Sonntag veröffentlicht wurde, reisten von 23. Oktober bis 23. November 43 Reporter und Nachrichtenteams von 22 ausländischen Nachrichtenagenturen in den Iran.



Die Erklärung fügte hinzu, dass Visa für Vertreter ausländischer Medien ausgestellt worden seien, darunter Nachrichtenagenturen, Rundfunk- und Fernsehanstalten, Zeitungen und Zeitschriften, Nachrichtenwebsites, Dokumentarfilme und andere verschiedene Newsgroups.



Nachrichten- und Videoreportagen zu verschiedenen Anlässen, Dokumentationen, Interviews sowie Tourneen durch das Land, um Berichte über den Tourismus zu erstellen und antike und historische Orte im Iran vorzustellen, waren die wichtigsten Schwerpunkte der ausländischen Medien in ihrer Berichterstattung über das Land.



„Gegenwärtig gibt es in Iran etwa 150 internationale Medienberichterstatter, die Vertretung haben, und anderen Medienberichterstattern, die keine Vertretung haben, werden auf Anfrage Langzeitlizenzen erteilt“, heißt es in der Erklärung weiter.