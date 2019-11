Iran und IAEO vereinbaren Zusammenarbeit bei vier neuen Nuklearprojekten

„Diese von IAEO finanzierten Projekte im Wert von mehr als einer Million Euro betreffen verschiedene Bereiche, darunter die Förderung der Sicherheit und der Implementierung von Kernforschungsreaktoren, die Förderung der Humanressourcen in Kernbrennstoffen und die Steigerung der Kapazität der Erzeuger von Hauptgetreide und Abfällen Verwaltung“, sagte Kazem Gharib Abadi, der iranische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien am Sonntag.



Er wies darauf hin, dass die neue Zusammenarbeit in der vorherigen Sitzung des Gouverneursrats vereinbart worden sei.



Dem iranischen Gesandten zufolge laufen bereits zwei Projekte im Bereich Kraftwerke und Krebskooperation, die 2020 und 2021 fortgesetzt werden sollen.