Brunei will vom Potenzial des Iran im Gesundheitssektor profitieren

Unter Hinweus auf die Beziehungen beider Länder in den Bereichen Gesundheit und Behaundlung erklärte Homeyra Rigi in einem Gespräch mit IRNA, das Land Brunei sei in diesem Bezug von anderen Ländern abhängig.

Sie fügte hinzu, die verhandlungen wurden mit dem Gesundheitsminister von Brunei geführt und die Behörden dieses Landes begrüßten die Zusammenarbeiten mit dem Iran.

"Die Gesundheitsbehörden dieses Landes haben außerdem ihre Bereitschaft angekündigt, gemeinsame Studien über die spezifischen Krankheiten durchzuführen", betonte Homeyra Rigi.

