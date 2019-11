12 Iraner auf der Liste der meist-zitierten Forscher von 2019

Web of Science Group veröffentlichte am 19. November ihre jährliche Liste mit häufig zitierten Forschern, in der die einflussreichsten Forscher der Welt aufgeführt sind, die in den letzten zehn Jahren am häufigsten von Kollegen zitiert wurden.

Die Arbeitsfelder der iranischen Forscher/innen umfassen interdisziplinär (4 Forscher), Landwirtschaft (3), Mathematik (3) und Ingenieurwesen (2): Mohammad Reza Ganjali, Masoud Rezaei, Hamidreza Pour Ghasemi, Mehdi Dehghan, Sajad Jaafari, Julien Clinton Sprott, Mohammad Reza Mirzazade, Mostafa Eslami, Omid Mahian, Hasan Karimi Male, Arash Karimpour, Seyyed Mehdi Jaafari.