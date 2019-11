100 Anführer der jüngsten Unruhen im Iran festgenommen

„Rund 100 der ranghöchsten und jüngsten Anführer sowie die Hauptelemente der jüngsten Unruhen wurden von IRGC an verschiedenen Orten im Land identifiziert und festgenommen“, sagte Gholam-Hossein Esmaili.



Er erklärte, die Unruhen hätten aufgehört und die Ruhe im Land wiederhergestellt, infolge der Anweisungen des Führers der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.



Am Freitag begann der Iran mit der Rationierung von Benzin und erhöhte den Spritpreis. Die Entscheidung löste Kundgebungen in mehreren iranischen Städten aus.