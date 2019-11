Iraner unterstützen die Ideale des Systems der islamischen Revolution

In den letzten Tagen hat die iranische Nation im Rahmen der Kundgebungen den Obersten Führer des Landes und das System der islamischen Revolution unterstützt und die Aktionen von Randalierern verurteilt.



An der Kundgebung nahmen Menschen jeglichen Alters in Ilam, Abadan, Mashhad, Borodjerd, Mahschahr, Damghan, Eslamabad, Schusch, Maraghe, Chorramschahr, Malayer, Bane, Pischva, Damawand usw. teil. Viele Teilnehmer trugen Plakate mit Slogans, um ihren Hass gegen den Feinden des Landes zum Ausdruck zu bringen.



Am Freitag begann der Iran mit der Rationierung von Benzin und erhöhte den Spritpreis. Die Entscheidung löste Kundgebungen in mehreren iranischen Städten aus.