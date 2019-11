Dizin-Skiegebiet, eine Attraktion mit unvergleichlichen Kapazitäten

Die Attraktionen dieses Gebiets beschränken sich nicht auf die Wintersaison, in der verschiedene Veranstaltungen auf Provinzebene, auf nationaler, asiatischer und globaler Ebene stattfinden. Man kann im Sommer an Ski-Wettbewerben auf Gras teilnahmen.



Mit Beginn der kalten und schneereichen Jahreszeit werden jedes Jahr zahlreiche nationale und internationale Turniere organisiert, die die hohe Kapazität von Dizin für die Veranstaltung von Wettbewerben und Anziehung von einheimischen und ausländischen Touristen belegen.



Mountainbiken, Bogenschießen, Hängegleiter und seltene Arten von Bergpflanzen sind unter anderem die Attraktionen dieser internationalen Strecke.



Der große Sport- und Freizeitkomplex, der als erstes Skigebiet im Asien und im Iran aufgeführt ist, wurde vom Ski-Weltföderation anerkannt und ist für die Durchführung von Hochgeschwindigkeitswettbewerben bis 2022 zugelassen.



Die Eröffnung des Skigebiets setzt eine Schneehöhe von etwa 60 Zentimetern voraus, obwohl es in diesem Jahr bislang nur etwa 5 Zentimeter beträgt. Es wird jedoch erwartet, dass die Station Mitte Dezember wiedereröffnet wird, um neue Veranstaltungen zu organisieren und für die Öffentlichkeit zu nutzen.



Dizin, das 70 Kilometer nördlich von Karaj liegt, verfügt über 4 Seilbahnen und 2 Sessellifte und ist das am besten ausgestattete iranische Gebiet. Karaj liegt 35 Kilometer westlich von Teheran.