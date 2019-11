Irans neue Botschafter in neun Ländern treffen sich mit Hassan Rohani

Bei diesem Treffen wünschte Rohani den neuen Botschaftern viel Erfolg und forderte sie auf, die Fähigkeiten und Potenziale des Iran den Investoren und dem Privatsektor ihres Landes vorzustellen.



Der Präsident betonte auch die Bedeutung der Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen und der Zusammenarbeit zwischen dem privaten Sektor.



Botschafterin in Finnland Frau Vadiati, Botschafter im Kongo Herr Shariati, Botschafter in Neuseeland Herr Mofatteh, Botschafter in Pakistan Herr Hosseini, Botschafter in der Republik Guinea Herr Mirza Agaei Chalaksarai, Botschafter in Kenia Herr Barmaki, Botschafter in Senegal Herr Dehshiri Botschafter in Tukrmenistan Arbab Khales und der Botschafter in Tunesien Raouf Sheibani bekräftigten ihre Entschlossenheit, die Beziehungen zwischen Iran und ihren Missionsland zu stärken.