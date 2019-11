US-Staatsmänner sind nicht in der Lage, sich mit der iranischen Nation solidarisch zu erklären

Nachdem er die kürzlich gemachten Äußerungen des US-Außenministers verurteilt hatte, fügte er hinzu, was, dass das einzige, was zu Herrn Pompeo nicht passe, die Unterstützung für die iranische Nation sei.



Mousavi verurteilte die bösen Absichten der Vereinigten Staaten, insbesondere ihres Staatssekretärs, in Bezug auf die iranische Nation, ein Volk, das unter dem von Washington gesponserten wirtschaftlichen Terrorismus leidet. „Er hatte bereits ausdrücklich gesagt, dass das iranische Volk so lange hungrig bleiben muss, bis es unseren Forderungen nachgibt“.



Iranischer Diplomat sagte weiter: „Die US-Regierung sollte sich keine Sorgen um das iranische Volk machen. Es sei besser, sich Sorgen über die Millionen hungriger Menschen zu machen, die in ihrem ganzen Land in extremer Armut leben“.