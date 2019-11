Teheran ist Gastgeber der 1. Fachausstellung für Applikationen

Die Veranstaltung, die vom 14. bis 17. Januar 2020 in Teheran abgehalten wird, will die Gelegenheit bieten, die Kultur der digitalen Wirtschaft zu pflegen und in Iran hergestellte Produkte zu fördern.

Laut der Vizepräsidentschaft für Wissenschaft und Technologie soll sich die Veranstaltung auf die Verbindung zwischen Technologie und angewandten Applikationen konzentrieren, optimierte Muster austauschen, die nationale und internationale Zusammenarbeit ausweiten und den Weg für die Präsentation von Unternehmenskapazitäten ebnen.

Aktivisten aus den Bereichen Applikationen, Gamer, Startups, Entwickler, Beschleuniger, Mobilfunkbetreiber, Fintech (Finanztechnologie) und Inhaltsanbieter werden an der Veranstaltung teilnehmen.

