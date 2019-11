UNCTAD-Konferenz mit Irans Teilnahme begonnen

London (IRNA) – Die 12. Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) begann am Montag in Genf, der Schweiz. Der Vertreter der Islamischen Republik Iran nimmt an dieser Tagung teil.

Die iranische Delegation unter der Leitung des Vizewirtschaftsministers, Seyyed Rahmatollah Karami, ist bei der Konferenz vertreten.



Das Ziel der Konferenz ist die Förderung des Handels zwischen Ländern mit einem unterschiedlichen Entwicklungsstand. Zum Stab der UNCTAD gehören 400 Mitarbeiter. Aktivitäten der UNCTAD werden aber von einem halbjährlich tagenden Handels- und Entwicklungsrat koordiniert.