Yazd, IRNA – Die 12 Teams von den Ländern der Welt haben ihre Bereitscheft angekündigt, an dem Sabre Fechten-Weltcup 2019, der in Zwei Abteilungen am 23. und 24. November in der iranischen Hauptstadt abgehalten wird, teilzunehmen.

Der Coach der Fechten-Nationalmannschaft des Iran Hamidreza Shir erklärte in einem Gespräch mit IRNA, die Teams von dem Iran, Italien, Ozbekistan, Jordanien, Belgien, Tunesien, Spanien, der Türkei, Romanien, dem Irak, Kuwait und Ukraine werden bei diesen .Wettbewerben mit ihren Rivalen aus verschiedenen Ländern konkurrieren 9478