Armin Hadipour ist Welthochschulsportler

Der iranische Student erhielt den Preis am Freitag bei FISU-Gala in der historischen italienischen Stadt.



Der 25-jährige Hadipour gewann diesen Preis wegen seiner ausgezeichneten Leistung und drei Goldmedaillen bei Universiade in Gwangju 2015, Taipei 2017 und Napoli 2019.



Die vierte Ausgabe der FISU Gala feierte auch das 70-jährige Bestehen des Internationalen Hochschulsportverbandes. Vertreter von mehr als 120 Mitgliedsstaaten nahmen an der Zeremonie teil.